Verkehr in Mettmann Erste Beschwerden zum Bürgerbus

Sie gilt auch für diejenigen, die in einem Rollstuhl mitfahren. „Wer Hilfe braucht, bekommt die vom Fahrer“, beschreibt der Vorsitzende Unterstützung beim Ein- und Ausstieg und der vorschriftsmäßigen Befestigung des Rollstuhls. Kleinkinder werden in entsprechenden Kindersitzen, wovon zwei Varianten im BüBu vorgehalten werden, angeschnallt und mitgenommen. Die Mitnahme von Hunden erfolgt in Absprache mit Fahrer und anderen Fahrgästen. Der Dackel sei sicher nie ein Problem, die Dänische Dogge könnte es sein, führt Bodo Nowodworski aus.