Bürgerbegehren in Mettmann : Diese Gründe nennen Realschul-Bewahrer

Bürgerbegehren in Mettmann

Mettmann Mehr als 2500 Bürger wollen die Vielfalt der Schullandschaft erhalten. Manche lehnen den Ganztag ab. Kinder sollen Zeit haben, in Vereinen ihren Hobby nachzugehen.

Die Zahl der Unterschriften für den Erhalt der Carl-Fuhlrott-Realschule wächst weiter. Rund 2500 Bürger wollen die Schule in Mettmann erhalten. Bis zur Abgabe der Unterschriftenlisten des Bürgerbegehrens im Rathaus, voraussichtlich am 18. Mai, soll weiter gesammelt werden. Denn jede einzelne Unterschrift wird auf Echtheit und Gültigkeit geprüft werden. „Unser Ziel ist es, mehr als 3000 Unterschriften übergeben zu können“, sagen Kirsten Bille und Axel Zimmerling von der Elternpflegschaft der Realschule .

„Wir sind unendlich dankbar für den vielfältigen Zuspruch seitens der Bevölkerung in Mettmann, der Mettmanner Unternehmen und die Unterstützung durch die Initiatoren des Bürgerbegehrens - Regina Lenz, Heinz Gärtner und Helmut Peick.“ Bille und Zimmerling verbinden ihren Dank mit einem Hinweis auf die Argumente der Bürger. Die Kosten bei einem Nebeneinander von Gesamtschule und Realschule spielen demnach keine Rolle.

Eltern und Großeltern von Kindergarten- und Grundschulkindern unterschreiben demnach oftmals, weil es ihnen um eine vielfältige Schullandschaft gehe. Die Wahlmöglichkeit zwischen Regel- und Ganztagsschulplätzen in Mettmann sei wichtig.

Neue Lern(t)räume an der Gesamtschule

Erweiterungsbau für 4,5 Millionen Euro in Schlebusch

Erweiterungsbau für 4,5 Millionen Euro in Schlebusch : Neue Lern(t)räume an der Gesamtschule

Gesamtschule in Geldern will alle Schüler aufnehmen

Nach Ablehnung : Gesamtschule in Geldern will alle Schüler aufnehmen

Erhalt der Realschule in Mettmann

Erhalt der Realschule in Mettmann : Bürgerbegehren erreicht Unterschriften-Zahl

Bei den Unterschriften von Eltern der Carl-Fuhlrott-Realschule heben Bille und Zimmerling besonders jene Familien hervor, in denen Kinder vom Gymnasium auf die Carl-Fuhlrott-Realschule gewechselt sind. Diese Kinder fühlten sich ausgesprochen wohl. An der Realschule gebe es eine hervorragende Abstimmung mit den Lehrern, einen wirklichen Klassenverband über die gesamte Schullaufbahn hinweg und eine Berufsorientierung in enger Zusammenarbeit mit den Mettmanner Wirtschaftsunternehmen.