Mehr Bürgerbeteiligung in Mettmann : Bürger suchen das Gespräch mit der Stadt

Mettmann Sandra Balcke, bei der Stadtverwaltung für Bürgerbeteiligung zuständig, wollte am Infostand eigentlich das neue Konzept der Bürgerbeteiligung vorstellen. Doch viele Mettmanner trugen auch ihre Sorgen und Probleme an sie heran.

Die Stadtverwaltung will die Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung in Mettmann ausweiten. Anwohner, Betroffene und Interessierte sollen künftig bei weitaus mehr städtischen Projekten mitreden können, als bisher. Eine Arbeitsgruppe beschäftigt sich derzeit mit Strategien, wie dies gelingen könnte. Darin vertreten sind neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Fraktionen auch so genannte Multiplikatoren wie Vertreter von Bürgervereinen. Und natürlich soll auch der Bürger selbst an diesem Entstehungsprozess bereits beteiligt werden. Die Stadtverwaltung hat daher zur Ideensammlung via Internet aufgefordert. Doch die Resonanz war bislang „recht verhalten“, berichtet Sandra Balcke, „viele tun sich mit der Online-Beteiligung noch schwer“, vermutet sie. Daher hat die Stadt die Frist für die Online-Beteiligung auf Mittwoch, 22. Juli, verlängert und eröffnete Interessierten mit einem Infostand jetzt auch die Möglichkeit, sich in einem persönlichen Gespräch einzubringen. „Allerdings ist die Bürgerbeteiligung ein etwas abstraktes Thema“, weiß Sandra Balcke: „Das ist ein Wort, das in aller Munde ist, aber jeder versteht etwas anderes darunter. Bürgerbeteiligung ist nicht Beschwerdemanagement.“