Mobile Redaktion in Mettmann : Bürger laden RP vor ihre Haustüre ein

Mobile Redaktion in Mettmann

Otto Grochtdreis und Ernst Ksoll suchten das Gespräch bei der kleinen Mobilen Redaktion der RP am Dienstagvormittag. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zur kleinen Mobilen Redaktion suchten RP-Leser das Gespräch zum Thema Straßenausbaubeiträge, die über den Anwohnern des Düsselrings immer noch schweben wie ein Damokles-Schwert. In der kommenden Woche sprechen geladene Gäste daher am Düsselring über die aktuelle Lage.

Die kleine Mobile Redaktion der RP hat ihre erste Einladung: Sie wird in der kommenden Woche am Düsselring Station machen, um dort über die Sorgen der Anwohner zu sprechen. Denn über ihnen hängt nach wie vor das Damokles-Schwert, für den Ausbau der Straße eine Anliegergebühr zahlen zu müssen.

Otto Grochtdreis, ausdauernder Gegner dieser Abgabe – zuletzt protestierte er wieder vom 12. bis 18. Mai mit einer stillen Ein-Mann-Kundgebung vor dem Düsseldorfer Landtag – gibt zu bedenken, dass diese Abgabe viele Menschen jetzt noch mehr als zuvor in finanzielle Bedrängnis bringen könnte. Denn in Zeiten von durch die Corona-Krise wachsenden Arbeitslosen- und Kurzarbeiter-Zahlen haben viele Bürger die mitunter fünfstelligen Gebühren nicht gerade locker im Portemonnaie sitzen. Die kleine Mobile Redaktion der RP, die am Dienstagmorgen ihren Auftakt hatte, biete da einen „schönen Anlass, darauf aufmerksam zu machen“, erzählen Grochtdreis und Ernst Ksoll, der wie er ebenfalls zur Bürgerinitiative „Mettmann gegen Straßenausbaubeiträge“ gehört.