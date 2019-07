Mettmann : Bürger kritisieren den Verkehrsplan

Mit dem Rückstau auf der Berliner Straße wird man weiter leben müssen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Empfehlungen des Planungsbüros seien weltfremd und würden die Probleme in Mettmann nicht lösen.

Weiterleiten Drucken Von Christoph Zacharias

Heftige Kritik äußerten Bürger am neuen Verkehrsentwicklungsplan, der in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren die Weichen einer neuen Verkehrspolitik in Mettmann steuern soll. Rund 70 Zuhörerer hatte sich in der Neandertalhalle eingefunden und hörten aufmerksam den Ausführungen der Verkehrsplanerin Dr. Katja Engelen vom Büro für Stadt- und Verkehrsentwicklung (BSV) aus Aachen zu.

Gleich zu Beginn sprach Bürgermeister Thomas Dinkelmann Klartext: „Wir haben zu viel Verkehr in Mettmann. 15 Prozent des Verkehrs ist Durchgangsverkehr, der Rest ist Ziel- und Quellverkehr, also Verkehr, den wir Mettmanner selbst erzeugen.“ Die einzige Alternative das Problem in den Griff zu bekommen, sei auf Öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen oder mit dem Rad zu fahren, sagt Engelen.

Info Weiterer Ablauf im Verfahren Die Untersuchungen zum Gesamtverkehrskonzept wurden bereits im . Mai im Fachausschuss vorgestellt, am 11. September wird der Schlussbericht noch einmal behandelt, bevor der Verkehrsentwicklungsplan dann am 1. Oktober vom Rat der Stadt verabschiedet werden soll. Vorschläge aus der Bürgerinformationsveranstaltung werden in die Beratungen einfließen.

Diese Aussage stieß auf heftige Kritik: „Wie soll das gehen, wenn ich jeden Tag von Mettmann nach Duisburg zur Arbeit fahren muss“, sagte eine Frau. Mit dem Rad könne sie das nicht leisten und der ÖPNV sei derzeit viel zu teuer und zu unattraktiv.

Kritik gab’s auch an der Äußerung von Katja Engelen, die Brötchentaste wieder auf 15 Minuten zu reduzieren. 30 Minuten seien sehr großzügig und würden dazu führen, dass man die Parkzeit überschreitet und länger parkt, sagte sie.

Außerdem plädierte die Expertin dafür, die Gebühren in den öffentlichen Tiefgaragen und Parkhäusern im Vergleich zu denen im Straßenraum zu reduzieren. Mittelfristig solle man weniger Parkplätze in den Straßen anbieten. Es wäre besser, diese Flächen für den Radverkehr oder als Aufenthaltsfläche für Menschen zu nutzen. Axel Ellsiepen, Mitglied im Vorstand von Mettmann-Impulse, hielt es kaum auf seinem Stuhl: „Der Einzelhandel in der Inenstadt braucht Parkplätze auf den Straßen, ansonsten wird der Handel noch weniger frequentiert.“ Ulrich Görgens monierte, dass die Planerin mit Zahlen arbeite, die vor der Netztrennung erhoben worden seien. Beispiel sei die Belegung der Tiefgarage der Kreissparkasse.

Deutliche Kritik gab’s auch an den Vorschlägen der Planerin, die Durchfahrt durch Mettmann mit Pförtnerampeln zu erschweren und unattraktiver zu gestalten. So sollten beispielsweise die drei Ampeln B7/Ratinger Straße, Peckhaus und Berliner Straße/Düsseldorfer Straße eine längere Rotphase für die Autofahrer bekommen, die aus Richtung Düsseldorf in die Stadt fahren. „Das ist totaler Unsinn“, sagte Dr. Helmut Peick aus Mettmann. Wenn es in Mettmann bis zu 85 Prozent Ziel- und Quellverkehr gebe, dann würden die Mettmanner bestraft. Jemand, der am Kaldenberg wohnt, müsste dann über den Südring , die Osttangente und die Seibelquerspange in die Siedlung anfahren.

Moniert wurden ferner die mangelden Hinweisen, um den LKW-Verkehr beispielsweise von der Nordstraße zu verbannen. So würden Lastwagenfahrer, die von der Seibelquerspange kommen, gar keine andere Chance haben als über die Nordstraße zu fahren.