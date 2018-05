Mettmann: Bürger gründen Umwelt-Netzwerk

Mettmann "Memo" - Mettmann morgen - soll den Klimaschutz in der Stadt vorantreiben.

Der Rat der Stadt Mettmann hat die Anstellung eines Klimaschutzbeauftragten abgelehnt, sagt Ria Garcia. "Wir wollen aber nicht aufgeben und zählen auf das Engagement der Bürger in Sachen Klimaschutz." Ganz bewusst soll dieses Netzwerk nicht gegen den Rat oder am Rat vorbei agieren, sondern vielmehr nach und nach eine Plattform in Mettmann bilden, in der auch die Politik eingebunden wird, betont Bungert-Delitt. "Ohne eine gesunde Erde wird es auf Dauer schwer für uns Menschen. Was können wir machen, um unsere Stadt, unseren gemeinsamen Lebensraum lebenswert zu erhalten?", fragt Andreas Konrad. "Wir wollen alle Mettmanner einladen, unsere Stadt nachhaltig lebenswert zu gestalten. Wir glauben, dass sie dann gleichsam automatisch zu einer liebenswerten Stadt werden wird", betont Konrad.

Der Startschuss der Initiative fällt am 8. Juli von 11 bis 15 Uhr in der Kulturvilla. Dann präsentieren sich in einer Messe Verbände, Privatpersonen sowie Schulen, die ihre nachhaltigen Projekte vorstellen. Mit dabei sind: Nermins Garten (solidarische Landwirtschaft), der Verkehrs Club Deutschland (VCD), die Gesellschaft Verein, der Buscherhof (Biolandwirtschaft), das KHG (Kleidertauschparty), Gertraude Hartung-Neumann (Foodsharing), Ilona Bungert-Delitt (das blühende, grüne Mettmann), ein Kompostierungs-Projekt. Von 12 bis 12.30 Uhr ist der Film "Plant for the Planet", eine Initiative, an der auch Schüler des KHG beteiligt sind, zu sehen. Der VCD befasst sich von 13.30 bis 14 Uhr mit dem Thema "Keine Energiewende ohne Verkehrswende". Außerdem wird über ein Müllvermeidungsprojekt in Mettmann berichtet. Der Eintritt ist kostenfrei.