Stadt reagiert auf Protest : Bürger freuen sich über geöffneten Recyclinghof

Mettmann Schon am ersten Tag der Öffnung wurde der Service gut angenommen. Für die Wartezeiten zeigten alle Kunden Verständnis.

Für Erich Franz Holletzek und Andreas Sgablik reicht ein Wort, um ihren Seelenzustand zu beschreiben: „Endlich.“ Mit strahlenden Gesichtern räumen sie säckeweise Grünschnitt aus dem Kofferraum ihres BMW und laden ihn am Rand des Mettmanner Recyclinghofes ab. Teilweise ist er schon ganz vertrocknet, seit Wochen schon haben sie die Säcke in ihren Gärten gelagert, erzählen sie.

Die Stadt entsprach schließlich dem Wunsch der Bürger und ordnete die Verkehrsströme auf dem Recyclinghof neu, um Menschenansammlungen und Kundenkontakte auf ein Minimum zu begrenzen. Jaroslaw Ringel und Dominic Schulte empfingen die Kunden gestern schon an der Einfahrt, wiesen sie ein und kontrollierten die Ausweise. Die Stadt will so sicher stellen, dass nicht auch Kunden anderer Orte wie etwa Wülfrath in der Kreisstadt ihren Grünschnitt loswerden.