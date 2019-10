Beratungsbedarf in Mettmann : Bürger fordert barrierefreies Trauzimmer

Mettmann Der Bürgerausschuss berät am 5. November über sechs ganz unterschiedliche Anliegen.

Der Bürgerausschuss befasst sich am Dienstag, 5. November, mit sechs Anregungen, die sich mit der Parksituation an den Kleingärten Goethestraße, der Einbahnstraßenregelung für die Bismarckstraße, E-Ladestationen für Pedelecs, Fahrradabstellanlagen und einer Fahrbahnmarkierung befassen.

Ein weiterer Antragsteller ist der ehemalige CDU-Ratsherr Uwe-Michael Kloss. Er regt an, dass das Trauzimmer in der Alten Bürgermeisterei einen behindertengerechten Zugang erhält. Betroffen war er kürzlich selbst: „Am 16. August hatten wir das große Glück, in der Alten Bürgermeisterei getraut zu werden. Wie ich am eigenen Leib wegen akuter Krankheit erfahren musste, wäre es für mich ohne die Mithilfe eines Krankentransportdienstes beinahe nicht möglich gewesen, zu meiner eigenen Trauung zu erscheinen“, berichtet er. Schuld war die steile Treppe in der ersten Etage. Kloss beantragt nun daher, die Alte Bürgermeisterei behindertengerecht umzubauen. Er schlägt dazu einen Treppenlift oder den Bau eines gläsernen Außenaufzugs vor.