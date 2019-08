Alle Mettmanner sind willkommen : Bürger feiern am Samstag ihr Quantenberg-Fest

Bürger feiern am Samstag ihr Quantenberg-Fest

Mettmann Der Nachmittag startet mit einem Beachvolleyball-Turnier, abends wird gefeiert, geschlemmt und geklönt.

(arue) Die Einwohner des Mettmanner Ortsteils Quantenberg feiern am Samstag, 24. August, ihr Nachbarschaftsfest. Es ist von 15 bis 24 Uhr auf dem Gelände des großen Spielplatzes geplant. Das Fest startet mit dem traditionellen Beachvolleyballturnier, das ab 15 Uhr auf der Sandspielfläche am Spielplatz ausgetragen wird. Die Mannschaften werden bis zirka 19 Uhr den so genannten „Quantenbergpokal“ ausspielen. Für die Kinder fährt die Bimmelbahn des CVJM durch den Stadtteil.