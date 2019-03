Bürger gegen Rechts: Mettmann setzt friedlich ein Zeichen

Mettmann Die Demonstration gegen Rechts dauert zurzeit noch an. Sie ist bislang friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Ersten Schätzungen zufolge ziehen rund 2500 Menschen mit.

Viele Mettmanner waren verärgert: Am vergangenen Samstag (16.3.) waren rund 60 Anhänger der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III.Weg“ trommelnd und skandierend durch Mettmann gezogen. Davon gewusst hatte niemand. Die Partei „Der III. Weg“ verbuchte den Umstand, ungehindert und ohne nennenswerten Protest durch die Straßen ziehen zu können, hatte dies später als Erfolg gefeiert. Groß war daher das Unverständnis in der Bürgerschaft, dass Bürgermeister Thomas Dinkelmann nicht zumindest die Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld über den Aufmarsch der Neonazis informiert hatte. So aber mussten viele Mettmanner am Straßenrand mit ansehen, wie die Neonazis durch die Stadt marschierten.