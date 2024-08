Bürgerinitiative mobilisiert gegen Windkraft im Norden von Mettmann Windräder würden Dom und Rheinturm überragen

Das Gedankenspiel soll die Dimensionen verdeutlichen: Wenn der Kölner Dom mit einer Höhe von 157 Metern und der 240,5 Meter hoch emporragende Rheinturm Düsseldorf nebeneinander am Löffelbeckweg stünden, dann könnten in einigen Jahren lange Schatten auf die Riesen fallen. Denn die größten Windkraftanlagen ragen aktuell 270 Meter hoch empor. Und ganze fünf solcher Windmaschinen könnten in dem Landschaftsschutzgebiet zwischen Metzkausen, Obschwarzbach und Homberg errichtet werden. Falls die Bezirksregierung Düsseldorf den Regional wie vorgesehen ändert und das Gebiet „MET01“ zu einer Vorrangzone für Windkraft macht.