Erinnerungen an bemerkenswerte Theateraufführungen Winnetou kam bis Mettmann

Karl May-Festspiele in Bad Segeberg und Elspe sind noch immer Termine für Fans. Winnetou & Co. standen früher auch in Mettmann auf der Bühne. Die Hamburger „Tournee Mondon“ mit den von den Karl-May-Spielen Bad Segeberg erprobten Schauspielern Klaus-Hagen Latwesen, der die Rolle des „Winnetou“ spielte, und Rudolf H. Herget als „Old Shatterhand“ tingelten 1977 und 1978 mit einer Inszenierung nach Karl May durch die Stadthallen und Theater. Kurz nach dem Auftakt gastierte das Ensemble im Oktober 1977 im „Rheinischen Hof“ sowie der Stadthalle in Velbert-Neviges. Mit dabei war auch Hollywood-Star Eric Braeden, der später unter anderem im Filmerfolg „Titanic“ mitwirkte.