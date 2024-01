Hingucker im Stadtbild Broschüre zu Kunst im öffentlichen Raum

Kreis Mettmann · Kunstwerke können in Mettmann nicht nur im Museum und in Galerien besichtigt werden. An vielen Ecken der Stadt findet man Kunst im öffentlichen Raum – von der Installation bis zur Skulptur. Eine Broschüre stellt sie vor.

Sinnbild Mettmanns ist der Neandertaler. Hier im Kreis als Bestandteil des sogenannten Evolutionspfads. Foto: Vaeska von Dolega/Valeska von Dolega

Eines der Ziele von Kunstwerken entlang von Straßen und inmitten belebter Plätze ist, diese Orte zu beleben und aufzuwerten. Einen erklärenden Wegweiser entlang der verschiedenen Skulptur im sogenannten öffentlichen Raum bietet die jetzt aufgelegte Broschüre „Sieh mal an! Kunst im öffentlichen Raum des Bergischen Landes“. Sie stellt 67 öffentliche Kunstwerke vor. Alle Werke sind nach 1945 entstanden und im Kreis Mettmann im Neanderland, Wülfrath, Hilden, Ratingen und Monheim ebenso wie in Wuppertal, Solingen, Remscheid und im Oberbergischen Kreis sowie im Rheinisch-Bergischen Kreis zu sehen. Ein Ausschnitt aus dem Stadtplan und GPS-Koordinaten zu jedem Kunstwerk erleichtern das Auffinden. Wer mehr über ein Werk oder einen Künstler wissen will, wird mit einem QR-Code direkt auf die Internetplattform nrw-skulptur.net zur entsprechenden Auskunft geführt. Das Kunstprojekt NRWskulptur und die Internetplattform wurden vom Kultursekretariat Gütersloh ins Leben gerufen. Auf der Internetplattform sind auch Kunst-Routen für einen Spaziergang sowie Kunstwerke aus den anderen Kulturregionen NRWs zu finden. Alle dort und in der Broschüre vorgestellten Kunstwerke hat eine Fachjury aus Vorschlägen der Städte des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewählt. Eine Broschüre gibt es ausschließlich vom Bergischen Land. Sie wird kostenlos in Museen und touristischen Einrichtungen abgegeben. Die Projektleitung für die Broschüre hatte das Regionale Kulturbüro Bergisches Land. Die Karten und Geo-Koordinaten hat das Katasteramt der Stadt Solingen erstellt. Die Broschüre wurde finanziell vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

