Gänsehauteffekt und wohlig kalte Schauer Krimi-Abend in der Awo

Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, trällerte einst Bill Ramsey. Und irgendwie hat der Schlager nicht wirklich seine Strahlkraft verloren: Das Genre verzeichnet in Sachen Neuerscheinungen und Abverkäufen einen Rekord nach dem anderen. Und weil Krimis gut ankommen, setzen auch die Ehrenamtler der Awo auf dieses Format. Knisternde Spannung, Leidenschaft und Dramatik gewürzt mit Humor und Lebensweisheiten, das steht auf der Einladung zum Autorenleseabend Donnerstag, 18. April. von 19 Uhr in der Awo, Gottfried-Wetzel-Str. 8 in Mettmann.