Am 13. September ist Kommunalwahl : Briefwahl ist absolut angesagt

Wahlhelferinnen beginnen bei der Europawahl im vergangenen Jahr um 18 Uhr mit der Auszählung der Stimmen. Für die bevor stehende Kommunalwahl wird mit einem höheren Briefwahlanteil als noch vor einem Jahr gerechnet. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Mettmann Erkrath Wülfrath Am 13. September wird in Mettmann, Erkrath und Wülfrath gewählt. Seine Stimme per Post abzugeben, ist in Zeiten der Pandemie beliebter denn je. Wer in welcher Kommune wann, wie und wo sein Kreuz setzen kann, zeigen wir hier.

Die Vorbereitungen auf die Kommunalwahl laufen.

Nach derzeitigem Stand sind es 31.308 Wahlberechtigte, denen in Mettmann die Wahlbenachrichtigungen ab sofort bis 22. August per Post zugestellt werden. Wahlberechtigte, die bis zum 23. August keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollten sich fix an den Bürgerservice unter der Telefonnummer 02104 980131 oder per E-Mail an wahlen@mettmann.de wenden. Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten der Stimmabgabe: Die Direktwahl im Briefwahlbüro ist zwischen Donnerstag, 20. August, und Freitag, 11. September, in der Neandertalhalle, Gottfried-Wetzel-Straße, möglich. Alternativ kann die Briefwahl beantragt werden. Das geschieht per Wahlscheinantrag – so heißt entsprechendes Formular, das in der Wahlbenachrichtigung enthalten ist, per Download über die Homepage via www.mettmann.de/wahlen, mit einem Brief an den Bürgerservice der Kreisstadt Mettmann, Neanderstr. 85, 40822 Mettmann, per E-Mail an wahlen@mettmann.de oder per QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung. Deadline für die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist Freitag, 11. September, 18 Uhr.

INFO Mit bei der Kommunalwahl stimmen Vorteil Briefwahl Sie ist bequem, flexibel – und für den Wähler innerhalb Deutschlands kostenlos. Stichtag Am 13. September ist Kommunalwahl. Welches Wahllokal korrekt ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung – ebenso wie seine Öffnungszeiten.

„Die Kreisstadt Mettmann verzichtet aufgrund der Corona-Pandemie auf die Einrichtung von Wahllokalen in Senioren- und Pflegeheimen“, teilt Christian Barra aus dem Büro des Bürgermeisters mit. Welches Wahllokal für den jeweiligen Wähler das Richtige ist, ist in den Unterlagen vermerkt.

In Erkrath, wo 35.762 Personen wahlberechtigt sind, öffnete bereits im großen Sitzungssaal des Rathauses das Briefwahlbüro. Bereits im Vorfeld der Kommunalwahlen können Wahlberechtigte an der Bahnstraße 16 entsprechende Briefwahlunterlagen abholen, unmittelbar ausfüllen und abgeben. Hierfür wurden Wahlkabinen eingerichtet, die eine geheime Stimmabgabe ermöglichen. Öffnungszeiten sind montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr, montags bis mittwochs, 13.30 bis 16 Uhr und donnerstags 13.30 bis 18 Uhr. Zu den Auflagen in der Pandemie gehören die typischen Aha-Regeln mit Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, ein eigener Kugelschreiber sollte mitgebracht werden. Die auf dem Boden angebrachten Abstandsmarkierungen sind ebenso wie die Anweisungen von Bediensteten zu beachten. Mitzubringen sind die Wahlbenachrichtigung und ein gültiges Ausweisdokument. Bei Rückfragen steht das Wahlamt telefonisch unter 0211 24073219 oder per E-Mail an wahlen@erkrath.de zur Verfügung. Ausführliche Informationen zur Kommunalwahl finden sich auf der städtischen Homepage www.erkrath.de/kommunalwahl.

Und natürlich bereitet sich auch Wülfrath auf die Geschehnisse am 13. September vor. In der Stadt leben 16.952 Wahlberechtigte, wie Sabine Drasnin aus dem Büro der Bürgermeisterin mitteilt. Betreut werden sie von insgesamt 171 Wahlhelfern. Auch in Wülfrath gibt es Veränderungen, was die Adressen der Wahllokale angeht, „alle Kindertagesstätten wurden durch neue Wahllokale ersetzt“, erklärt Sabine Drasnin. In welchem Wahllokal in Wülfrath der Wähler seine Stimme abgeben kann, erfahren alle anhand des Wahlbenachrichtigungsbriefes, der bis zum 23. August zugeschickt wird. Wer bis dahin keine Post erhalten hat, kann sich beim Wahlamt Wülfrath melden um zu klären, ob er in das Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Briefwahlunterlagen können wie in den Nachbarstädten über den QR-Code auf der Rückseite der zugestellten Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Ebenso funktioniert das Prozedere über die städtische Homepage, die Adresse lautet www.wuelfrath.net/stadtverwaltung/wahlen-in-wuelfrath. Briefwahlunterlagen können außerdem schriftlich anhand des Antrages auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes beantragt werden. Dazu muss der Antrag ausgefüllt und in einem frankierten Umschlag ans Wahlamt geschickt werden.

Die Briefwahl kann dann ebenfalls seit Montag, 17. August, im Rathaus, Erdgeschoss Raum 0.1.13 durchgeführt werden. Auch hier gelten die üblichen Pandemie-Auflagen, eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen, um die Mitführung eines eigenen Kugelschreibers wird gebeten.