Brauchtum in Mettmann: So schön war St. Martin

Bereits am Montag hatte das Quartier Süd St. Martin, nämlich als Zug des Kinder- und Familienzentrums Händelstraße in Kooperation mit dem Caritas Altenstift. Pünktlich um 17.30 Uhr stimmte die Kapelle das erste Martinslied an und der Zug setzte sich erleuchtet durch bunte Laternen vorbei an schön geschmückten Häusern und Vorgärten in Bewegung.