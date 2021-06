Brauchtum in Mettmann : Schützenmesse mit Totenehrung

Am Samstag in Uniform: Brudermeister Daniel Gebauer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

METTMANN Zum zweiten Mal in Folge musste die St. Sebastianus Bruderschaft das Schützenfest absagen. Wegen Corona. Am Samstag gibt es aber dennoch einige Termine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

An diesem Wochenende hätte traditionsgemäß das Schützenfest mit Johanniskirmes der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft 1435 stattgefunden. Coronabedingt musste der Vorstand der Bruderschaft dieses für die Schützen und der Mettmanner Bevölkerung wichtige Ereignis absagen. „Es ist schon hart, bereits das zweite Mal in Folge auf unser Schützenfest verzichten zu müssen. Wir haben aber versucht, in stark abgesteckter Form das Schützenfest für unsere Mitglieder anbieten zu können.“, berichtet Daniel Gebauer.

Der Erste Brudermeister der St. Sebastianer verweist darauf, dass am Samstag, 26. Juni, um 16 Uhr in der Parkanlage des Hauses St. Elisabeth eine Schützenmesse gefeiert wird, die von Monsignore Herbert Ullmann, Leitender Pfarrer der Pfarrei St. Lambertus Mettmann und Präses der Bruderschaft, zelebriert wird. Anschließend findet am Ehrenmal des Friedhofes Goethestraße die traditionelle Totenehrung statt. „Für die musikalische Begleitung sorgt an diesem Nachmittag unser Tambour- und Fanfarencorps“, sagt der Erste Brudermeister.

Der Vorstand der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft hatte sich bereits im Vorfeld für die Mitglieder in den einzelnen Kompanien eine besondere Überraschung einfallen lassen, um wenigsten für ein bisschen Feststimmung zu sorgen. „Für unsere rund 250 Schützenschwestern und Schützenbrüder haben wir für jeden Einzelnen eine schön dekorierte Schützentasche mit vielen festtypischen Utensilien zusammengestellt und durch entsprechende Hausbesuche diese Schützentaschen zugestellt.“

Für diesen Arbeitsaufwand beim Packen der Taschen und der logistischen Meisterleistung bei der Zustellung bekamen der Vorstand und die Kompaniechefs von den Mitgliedern viel Lob, betont Andreas Berg, Chef des Offizierscorps und Oberst der Bruderschaft. Wie die anderen Mitglieder der Sebastianer freut er sich darauf, nach langer Zeit am Samstag endlich mal wieder die schicke Uniform anziehen zu können.