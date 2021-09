Brauchtum in Mettmann : St. Martin reitet nicht: „Schutz vor Erkrankung“

Brauchtum in Mettmann

Bereits im vergangenen Jahr ersetzte ein Video in Metzkausen den traditionellen Martinszug. Nun gab es für dieses Jahr erneut Absagen für Mettmann und Metzkausen. Foto: Markus Hübner

Mettmann Sankt Martin gehört für viele Familien ganz einfach dazu. In Mettmann und Metzkausen müssen Groß und Klein jedoch erneut um Umzug und Mantelteilung verzichten.

Die Martinszüge in Mettmann und Metzkausen fallen aus. Das teilen der Verein der Freunde des Martinszuges Mettmann und der Sankt Martin Verein Metzkausen mit. Vor der Absage habe man miteinander beraten. Die Pandemiesituation sei zwar entspannt, aber noch nicht vorüber. Beide Vereine könnten weder logistisch noch personell garantieren, dass die Martinszüge die 2G- oder 3G-Standards einhalten. Zudem seien die Hauptakteure, die kleinen Kinder, nicht geimpft. Deshalb müsse der Schutz vor Erkrankung an erster Stelle stehen. „Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung nicht einhellig gebilligt wird“, heißt es. Man arbeite bereits an den Martinsumzügen 2022. Der Sankt Martin Verein Metzkausen werde wieder eine Aktion zu St. Martin planen und auch die Martinsinfobriefe verteilen.