Konzert in Metzkausen Kultur im Treppenhaus

Sie singt, seitdem sie denken kann, gibt Desiree Bruver-Leske fröhlich zu Protokoll. „Ursprünglich wollte ich Opernsängerin werden“, erinnert sie sich an Bühnenpläne aus ihren jungen Jahren. Karriere machte sie in einem anderen Beruf. Der Gesang aber blieb für die Sopranistin eine lebenslängliche Liebe, die sie hegt und pflegt. Zusammen mit Karl-Heinz Kensche gibt sie nun ein Konzert. „Kultur im Treppenhaus“ heißt der Liederabend am 27. April.