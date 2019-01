Mettmann macht Musik: Düsseldorfer „Boogie-Mafia“ hat in Mettmann großen Spaß

Mettmann Wenn Christian Christl und Bastian Korn ans Klavier bitten, ist die Hütte voll. Wie schon vor einem Jahr kamen die beiden renommierten Pianisten am Wochenende ins Wyndham Garden Hotel, um ihre zahlreichen Mettmanner Fans mit feinster handgemachter Musik zu erfreuen.

Unterstützung bekamen die beiden von Christian Noll an der Bluesharp und Bastians Zwillingsbruder Benny Korn an den Drums. Motto dieses Mal: „Boogie Woogie meets Rock’n’Roll“.

„Mein Name ist Christian Christl, und ich darf heute Abend für Sie Klavier spielen“, begrüßte der wortgewandte Bayer bescheiden. Es solle ein „relativ amüsanter und relativ kurzweiliger Abend“ werden, denn er und seine Mitstreiter hätten Spaß an dem, was sie machen. Einige der Gäste in der ausverkauften Lounge waren schon im vergangenen Januar dabei und konnten das bestätigen.