Gesundheit : Blutspende unter strengen Auflagen der Pandemie

Mettmann Blutspenden können dabei helfen, Leben zu retten oder zu verlängern. Spender werden händeringend gesucht. Wer in Zeiten der Corona-Pandemie von seinem Blut geben will, macht vorher beispielsweise einen Fieber-Check.

Seit 17 Jahren ist der Teamleiter, der die Blutspendetermine organisiert, beim Roten Kreuz dabei, wenn im Kaplan Flintrop-Haus alle vier Wochen der kostbare Lebenssaft den Besitzer wechselt. Und jetzt ist so vieles so anders.

Niemand darf über die Schwelle an der Lutterbecker Straße treten, der keinem Mundschutz trägt und bei dem nicht Fieber gemessen wurde. Für die Sanitäter ist dieses Prozedere Alltag. Seit Mitte März gelten für Blutspender die Aha-Bedingungen aus Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, Fiebermessen inklusive. Bei erhöhter Temperatur, also zeigt das Thermometer mehr als 37,5 Grad an, ist die Blutspende unmöglich. Außerdem ist die Organisation neu, vorab sollen sich Spender online anmelden, dann wird ihnen eine bestimmte Zeit genannt, um zu großen Andrang zu vermeiden.