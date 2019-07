Es gibt einen Termin in Mettmann : Deutsches Rotes Kreuz bittet dringend um Blutspenden

Mettmann In den Ferien werden die Blutvorräte knapp.

In vielen Gebieten fehlt es an Nachwuchs, so auch in NRW. Auch aktuell fehlen dem DRK-Blutspendedienst mutige Menschen, die mit einer Blutspende Leben retten und Patienten helfen. Es ist wirklich nur ein kleiner Piks mit einer riesigen Wirkung.