Frühling in Mettmann : Blühende Vielfalt im Frühlingsgarten

Mettmann Die Schneeglöckchen und Krokusse sind verblüht. Nun beginnen in den wärmer werdenden Sonnenstrahlen die Narzissen und Tulpen ihre Farbenpracht zu entfalten. Was können Hobbygärtner tun, um ihre Gärten oder Balkone zum Blühen zu bringen?

Neben Narzissen, Tulpen, Schlüsselblumen und Stiefmütterchen, blühen nun auch die intensiv duftenden Hyazinthen. Zwar lassen sich die Blumenzwiebeln von Tulpen, Hyazinthen und Narzissen im Blumenkasten setzen, dennoch eignen sich diese Pflanzen besser für den Garten. Dagegen fühlen sich Schlüsselblumen, Stiefmütterchen oder Hornveilchen in Blumenkästen sehr wohl. „Hornveilchen blühen bis in den Sommer hinein“, erklärt Claudia Ludwig. Genauso die leuchtenden Ranunkeln. Wichtig sei es, dass Hobbygärtner darauf achten, jetzt noch keine Sommerblumen zu pflanzen – obwohl sie in vielen Märkten bereits angeboten werden. „Die Pflanzen kommen aus dem Treibhaus und schon eine Frostnacht schadet“, erklärt die Gärtnerin. Besonders bei fettblättrigen Gewächsen wie den Begonien wirke sich Frost negativ auf die Blattzellen aus.

„Für die Bodenbiologie ist es besser, wenn der Boden nicht völlig nackt da liegt. So können dort auch zwischen den Kulturpflanzen kontrolliert einige Beikräuter wachsen“, sagt Karin Blomenkamp, Leiterin des Naturschutzzentrums Bruchhausen. „So bekämpfen wir auch nicht jede Brennnessel in unserem Garten, da sie Futterpflanzen vieler Schmetterlingsraupen ist.“ Um den heimischen Garten zu beleben, bietet das Naturschutzzentrum Bruchhausen derzeit eine „Zaungastaktion“ an. Am Zaun des Gemeinschaftsgartens hängen kleine Stofftaschen mit Info- und Bastelmaterialien zum Mitnehmen. „Für uns ist das eine kleine Möglichkeit, unsere Themen trotz Kontaktsperre in die Familien zu tragen“, meint Blomenkamp. Derzeit sind die Taschen mit Materialien zum Basteln von Ohrwurmhäusern bestückt. „Eine Bastelanleitung dazu findet man auf unserer Homepage. Ohrwürmer sind gute Helfer im Garten, wenn es um die ökologische Bekämpfung von Blattläusen geht.“ Im Moment bereitet Karin Blomenkamp Materialien zum Bau kleiner Wildbienennisthölzer vor, die dann als nächste Aktion als Bausatz in den Stofftaschen am Gartenzaun hängen sollen.