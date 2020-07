Mettmann : Blotschenmarkt – Organisatoren beraten

Mettmann Die Organisatoren sind bereits in ständigem Kontakt mit der Stadt. Zeitlich wird es eng, denn erst im November wird klar, was erlaubt ist: Die aktuellen Bestimmungen reichen bis zum 31. Oktober.

(arue) Immer mehr Großveranstaltungen müssen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Dazu gehörten auch das Heimatfest, Kunstmarkt und Freiluftkino in Mettmann. Eine weitere wichtige Großveranstaltung ist der Blotschenmarkt, Mettmanns Weihnachtsmarkt, für den die Vorbereitungen eigentlich bereits schon laufen – in Form von vielen fleißigen Händen, die jetzt schon fruchtige Leckereien herstellen oder handarbeiten und -werken. Doch kann er überhaupt stattfinden? „Das gesamte Team Blotschenmarkt ist aktuell in der Überlegung, ob und in welcher Form der Blotschenmarkt in diesem Jahr stattfinden kann. Wir sind im ständigen Austausch untereinander und mit der Verwaltung“, sagt Florian Peters, Mitglied des Organisationsteams, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Veranstalter seien dabei insbesondere von denen zum Zeitpunkt des Marktes geltenden Corona-Schutzbestimmungen abhängig, die aktuell noch nicht absehbar seien. „Die aktuellen Bestimmungen sind bis zum 31. Oktober befristet. Von daher wäre es zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös, weitergehende Aussagen zu treffen“, sagt Peters. Sobald es konkrete Pläne gebe, werde die Öffentlichkeit informiert.