Weihnachtsmarkt in Mettmann Letzter Blotschenmarkt an St. Lambertus

Im Zentrum der umfangreichen Arbeiten stehen dabei das Kirchdach und die Fassaden nebst Fenstern. Im Inneren des Gewölbes wurden Risse festgestellt, die vermutlich Folgen eines Luftschutzstollens sind, der zu Kriegszeiten gegraben worden war. Es muss etwas getan werden, bis es losgeht, müssen Erzbistum sowie untere und obere Denkmalbehörde ihr okay geben, dann wird ausgeschrieben. Anschließend fällt der Startschuss mutmaßlich im Sommer des kommenden Jahres. Wenn dann alles wie geplant und ohne Verzögerungen läuft, sprich alle kalkulierten Maßnahmen der Planung entsprechend durchgeführt werden, könnten Ende 2025 die Sanierungsarbeiten absolviert sein. Könnten. Um an der Kirche in der Oberstadt arbeiten zu können, muss sie eingerüstet werden. Die Gerüste machen eine Nutzung des Drumherums an St. Lambertus unmöglich. Betroffen sind Neandermahl, Weinfest, Heimatfest und Co., und wahrscheinlich auch der Blotschenmarkt. Kenner tippen, besagter Lieblingsweihnachtsmarkt könnte sich als Interimslösung auf dem Jubiläumsplatz ansiedeln – eine zentrale Adresse, mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Dann fällt zwar die traumschöne Kulisse der Oberstadt mit dem Rund aus ansehnlichem Fachwerk weg. Gefeiert wird der Blotschenmarkt aber weiterhin.