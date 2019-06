In der Evangelischen Kirche Freiheitstraße : Blockflöten-Ensemble gibt Konzert

In der Evangelischen Kirche Freiheitstraße

Mettmann Das Blockflöten-Ensemble der Evangelischen Kirchengemeinde Mettmann hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder durch musikalische Vielseitigkeit hervorgetan.

Assoziierte man bei Blockflöten-Besetzungen in früheren Jahrzehnten überwiegend frühbarocke Spielmusik, wurde man beim Zuhören des Mettmanner Ensembles nach und nach eines Besseren belehrt. Es gibt fast keine Musik-Epoche, die in den vergangenen Jahren nicht in den Programmen vertreten war: Die musikalische Romantik ebenso wie swingende Jazz-Klänge.