Mettmann Verkehrskontrollen auf Mettmanns Straßen

(von) Früher gaben Polizei plus Verkehrsüberwacher wöchentlich bekannt, an welchen Adressen sie Raser aufs Korn nehmen. Diese Ankündigungen sind Geschichte. Mit dieser Ausnahme: Vom 15. bis 21. April müssen Autofahrer in NRW verstärkt mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Das teilt der ADAC Nordrhein mit. Die Polizei in NRW beteiligt sich an der sogenannten „Speed-Week“, einer europäischen Aktionswoche für mehr Verkehrssicherheit. Vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit besonderer Gefährdungslage, etwa vor Schulen, werden mehr Kontrollen erwartet, „Es geht darum, auf die Gefahren durch zu schnelles Fahren aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren. Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sein Verhalten immer wieder hinterfragen und falls nötig verändern“, sagt Verkehrsexperte Roman Suthold. Autofahrern, die während der Blitzer-Woche in die Radarfalle geraten, drohen wie üblich Bußgelder, Punkte in Flensburg und ab einer Überschreitung von 26 km/h oder mehr auch Fahrverbote. Wer schon ein gefülltes Punktekonto in Flensburg hat, muss besonders aufpassen, denn bei acht Punkten wird die Fahrerlaubnis entzogen.