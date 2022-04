Nächtlicher Polizeieinsatz in Mettmann : Einbruch in Smartphone-Laden scheitert

Die Polizei ermittelt gegen vier Unbekannte, die versuchten in ein Handy-Geschäft in Mettmann einzubrechen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mettmann Vier bislang unbekannte Personen versuchten Donnerstagnacht in Mettmann-City in ein Handy-Geschäft einzubrechen. Als der Versuch scheiterte, flüchteten sie. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei sucht vier bislang Unbekannte. Sie hatten in der Nacht zu Donnerstag, 28. April, versucht, in ein Handy-Geschäft an der Adresse Am Königshof einzubrechen.