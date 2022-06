Blaulicht in Mettmann: Legten zwei 17-Jährige mehrere  Brände ?​

Mettmann Mit einer Serie von kleinen Bränden startete die Kreisstadt Mettmann in das Pfingstwochenende. Die Polizei nahm tatverdächtige Jugendliche fest; einer von ihnen hatte noch Ruß an den Händen.

Am Freitag gegen 21.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Sperrmüll-Container vor einem Restaurant an der Florastraße gerufen. Noch während der Löscharbeiten gab es einen weiteren Brand. In etwa 400 Metern Entfernung an der Hasselbeckstraße war ein Altpapiercontainer angezündet worden. Nur etwa 45 Minuten später wurde dann erneut ein Brand gemeldet – diesmal stand ein Altpapiercontainer an einer Schule am Borner Weg in Flammen.