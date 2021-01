Blaulicht in Mettmann : Brandalarm neben einem Wohnzimmer voller Cannabis

Nach einem Brand entdeckt: Cannabis-Plantage im Wohnzimmer. Foto: Polizei Mettmann

Mettmann Es begann als Hilferuf an die Feuerwehr: Brandalarm in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße. Doch dann entdeckten die Retter ein Zelt im Wohnzimmer. Dort wuchsen Rauschgift-Pflanzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Der Rauchmelder piepte, im Treppenhaus roch es verbrannt: Brandalarm am Donnerstag um 6.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße. Qualm und Gestank kamen laut Polizei aus einer Wohnung im dritten Stock. Da niemand öffnete, wurde die Tür aufgebrochen und brennendes Pulver auf einer Herdplatte rasch gelöscht. Im Wohnzimmer staunten die Retter: Der Raum war zu einem zehn Quadratmeter großen Gewächshaus umgebaut.