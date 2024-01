Wintereinbruch in Mettmann Plötzlich Schneefall

Winter-Comeback in Mettmann. Sanft rieseln weiße Flocken aus dem Himmel. Wie mit einer Schicht aus Puderzucker scheinen grüne Flächen überzogen zu sein. Allerdings bedeckt die weiße Pracht nur langsam die Stadt, zur Mittagszeit waren die Temperaturen noch zu wenig knackig kalt. Der berühmte Neandertaler an der Talstraße ( ) hat bislang nicht einmal nasse Füße bekommen. Auch die allgemeine Großwetterlage in und ums Neanderland war bedenkenlos, Autos haben bisher freie Fahrt. Allerdings: Es wird Winter, wie Mettmanns „Wetterfrosch“ Karl-Heinz Kensche mit Blick auf seine Apparaturen sagt. In den kommenden Nächten rutschen die Temperaturen Richtung Gebibber, nach dem jetzigen Stand wird es tagsüber ebenfalls kalt. Kurzum: Willkommen im Winter!