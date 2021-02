Bildung in Mettmann und Wülfrath : Volkshochschule lehrt Schwedisch

Bildung in Mettmann und Wülfrath

Mettmann Trotz der Corona-Pandemie bietet die Volkshochschule Mettmann-Wülfrath ein spannendes Programm an – jetzt eben online. Dafür gab es den Applaus der Verbandsversammlung.

Das VHS-Programm fürs erste Halbjahr 2021 wurde von den Mitgliedern der Volkshochschul-Verbandsversammlung ausdrücklich gelobt. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie ist es dem Team um Leiterin Barbara Lorenz-Allendorff gelungen, mehr als 60 Veranstaltungen online zu gestalten und anzubieten, davon 54 über die Plattform der VHS-Cloud. Dort treffen sich Teilnehmer online zu einer verabredeten Zeit mit den Referenten zum Unterricht. Ob Yoga, viele Sprachkursen, in denen Japanisch, Hebräisch, Russisch und neuerdings Schwedisch angeboten werden, Kurse zur Berufspraxis mit dem Windows-System Office oder Künstlerisches wie Acrylmalerei – die Programmvielfalt zeigt: Die VHS lebt.

Offensichtlich sind die Mitglieder in der VHS Verbandsversammlung sehr zufrieden mit der Leitung der Volkshochschule durch Barbara Lorenz-Allendorff. Zum Lockdown kam dann am Sitzungstag noch der Flockdown in Form von Schnee und Eis hinzu. Nicht ganz vollzählig, aber beschlussfähig tagte das Gremium auf Abstand im großen Ratssaal der Stadt Mettmann und der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Walter Brühland, begrüßte die Mitglieder. Die obligatorischen Regularien gingen reibungslos über die Bühne. Eine Bürgerfragestunde erübrigte sich, da schlicht keine Bürger anwesend waren.