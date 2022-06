Bildung in Mettmann und Wülfrath : VHS stellt die Webseite nach vorn

Nehmen Abschied vom VHS-Magazin: Der neue VHS-Leiter Matthias Wessel (r.) und Kursleiter Thomas Krause. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Wülfrath 320 Kurse für das zweite Halbjahr 2022 sind ab sofort online und telefonisch buchbar. Flyer und Plakate sollen Hinweise auf die Webseite geben. Hinzu kommt das persönliche Gespräch in den Geschäftsstellen.

Matthias Wessel (52) schwimmt gegen den Strom. Während andere nach Berlin drängen, landete er aus dem brandenburgischen Speckgürtel der Bundeshauptstadt in Mettmann. Matthias Wessel leitet seit Jahresbeginn die Volkshochschule Mettmann/ Wülfrath (VHS). Und hat gleich mal ein paar Pflöcke eingeschlagen. Die 320 Kurse für das zweite Semester 2022 stehen seit Mittwoch online und können belegt werden. Die Webseite soll künftig Dreh- und Angelpunkt bei der VHS sein. Auf das 80 Seiten starke Magazin, mit dem die VHS in einer Auflage von 14.000 Exemplaren auf sich aufmerksam machte, will der neue Chef erst einmal verzichten.

Begründung: Das sei wenig nachhaltig. Eine Kundenbefragung habe ergeben, dass das Magazin durchaus positiv gesehen wurde, aber nicht die Kurswahl beeinflusste. Und zudem sei die Broschüre ja schon kurze Zeit nach ihrem Erscheinen veraltet gewesen. Stattdessen werde man auf monatlich und quartalsmäßig wechselnden Flyern und Plakaten auf das VHS-Angebot aufmerksam machen. Telefonisch und persönlich in den Geschäftsstellen könnten sich Interessenten für die Kurse und Veranstaltungen eintragen. Das meiste laufe ohnehin über die Dozenten und über Mund zu Mund-Propaganda.

Auch im Angebot will die VHS vieles verändern. 107 der 320 Angebote für das Semester seien neu im Programm, fast genau ein Drittel. Zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt erfahren Teilnehmende, wie man Steinwüsten-Vorgärten in blühende Landschaften verwandelt und die eigene Abfallmenge reduziert, also neudeutsch „Zero Waste“ erzeugt. In der Verbraucherabteilung sei ein Finanzschwerpunkt neu: Immobilienkauf, Geldanlage und persönliche Finanzen können nun bei der VHS erlernt werden. Im Bereich Familie gehe es erstmals um ganzheitliches Stress- und Konfliktmanagement für Eltern. Kursleiter Thomas Krause erinnert daran, dass man bei der Volkshochschule verpasste Schulabschlüsse nachmachen kann. In den Kursen sei noch Platz.

Zudem habe sich die VHS Mettmann/Wülfrath seit April stark engagiert, um Geflüchteten aus der Ukraine Deutsch beizubringen. VHS-Chef Wessel sagt, man habe nicht auf Fördermittel gewartet, sondern mit vier Sprachkursen zu jeweils 100 Stunden begonnen. Für Honorare, Bücher, Hefte und Stifte sei die VHS in Vorkasse gegangen, insgesamt wurden rund 10.000 Euro ausgegeben. Und dabei darauf geachtet, dass die 50 Teilnehmenden nahtlos einen Integrationskurs anschließen können, falls gewünscht.