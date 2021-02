Bildung in Mettmann : Grundschüler lernen mit Laptop wie Profis auf Distanz

Dank der Spende können die Grundschüler Am Neandertal jetzt per Distanz lernen. Foto: GGS Am Neandertal

Mettmann Langsam kommt die Schule zu Hause an. „Homeschooling“ sagen die Liebhaber von Anglizismen dazu. Die Gemeinschaftsgrundschule freut sich über 17 Laptops und wünscht sich ein Wlan.

Bereits Ende Januar durfte sich der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Am Neandertal über eine ganz besondere Gabe freuen. 17 Laptops wurden übergeben, die von der Firma FA Agency Services zur Verfügung gestellt wurden. „Mit diesen Geräten können wir die Schüler und Schülerinnen ausstatten, die bisher nur über Handy am Distanzlernen teilnehmen konnten“, erklärt Schulleiterin Carmen Bryks. „So ist jetzt sichergestellt, dass jedes Kind der Schule die technische Ausstattung hat, um erfolgreich im Lernen auf Distanz teilhaben zu können.“

Die Schüler wurden über den Sommer im Umgang mit den Programmen geschult, so dass sie „erfolgreich von zu Hause am Unterricht teilnehmen können“, sagt das Kollegium. Die Schule ist mit Unterricht per Video, Chats, und Onlinematerial breit aufgestellt. „Selbst bei den Erstklässlern funktioniert der Onlineunterricht perfekt“, erklärt Carmen Bryks. Für den weiteren Ausbau des digitalen Lernens, würden sich alle Beteiligten über ein flächendeckendes Wlan in der Schule freuen, maßgeblich dafür, dass zuverlässig online gearbeitet werden kann. Das Lehrerkollegium übrigens hat iPads, so soll nach dem Lockdown Digitales Lernen weiterentwickelt werden.