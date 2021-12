Bildung in Mettmann : Gesamtschule wächst schneller als erhofft

Mettmann Der Rat hatte eine vierzügige Gesamtschule beschlossen. Pro Jahrgang ist eine Klasse zusätzlich möglich. Doch das reicht nicht, wie es scheint.

Die neue Gesamtschule Mettmann ist bereits im Gründungsjahr zu klein. Schon beim allerersten Jahrgang mussten sechs Schüler abgelehnt werden – obwohl fünf anstelle der geplanten vier Klassen an den Start gingen. Falls sich am zu engen Zuschnitt nichts ändert, wird die Zahl der Abweisungen bereits beim nächsten Anmeldetermin im Februar deutlich in die Höhe schnellen. Und: Es besteht die Gefahr, dass Mettmanner Jugendliche weite Schulwege per Bus fahren müssen, weil sie in Mettmann keinen Schulplatz bekommen.

Da hakte der Mettmanner SPD-Chef Matthias Stascheit ein: „Heißt das, dass Mettmanner Schüler mit einer Hauptschulempfehlung in Nachbarstädte fahren müssten, falls sie an der Gesamtschule abgelehnt werden würden? Die Antwort von Schuldezernent Marco Sucic war: „Ja, ein Schulweg von bis zu 90 Minuten ist zumutbar.“ Damit kämen Schulen in Erkrath, Wülfrath, Heiligenhaus, Haan und sogar Wuppertal und Düsseldorf in Frage. Diese Aufzählung mochte Stascheit nicht widerspruchslos hinnehmen: „Wir haben uns ja gerade für die Gesamtschule entschieden, um jedem Mettmanner Kind in Mettmann einen Schulabschluss ermöglichen zu können.“ In der Ratssitzung am 14. Dezember soll über die Größe der Gesamtschule diskutiert werden.