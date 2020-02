Unfallort nahe der Abfahrt Mettmann : Sekundenschlaf auf der A3 und seine Folgen

Mettmann Die Unfallfahrerin, eine 24-jährige Duisburgerin, bekommt jetzt ihren Führerschein zurück, den ihr ein Gericht entzogen hatte.

Im Mai 2019 ist es auf der Autobahn A3 in Nähe der Abfahrt Mettmann zu einem solchen Unfallgeschehen gekommen. Eine 24-jährige Duisburgerin war auf dem Weg zur Berufsschule in Düsseldorf-Benrath, als sie von besagtem Sekundenschlaf heimgesucht wurde. Morgens im Berufsverkehr, die Standspur war als vierte Fahrspur freigegeben. Die junge Frau fuhr in der Spur nebenan und driftete von dort über den befahrenen Standstreifen rechts an die Leitplanke. Von dort rutschte der Kleinwagen zurück in die vorherige Fahrspur, um dort mit dem Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers zusammenzustoßen. Am Ende war ein Sachschaden von 18.000 Euro zu beklagen, die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Noch am Unfallort wurde der Führerschein der Unfallverursacherin eingezogen. Das Mettmanner Amtsgericht verurteilte sie im September zu einer Geldstrafe von 900 Euro und verhängte ein Fahrverbot für fünf Monate. Der Führerschein hätte der 24-Jährigen damals zurückgegeben werden müssen, das hatte das Gericht versäumt.