Berufskolleg in Mettmann: die Suche nach einem Jugend-Treffpunkt.

METTMANN Politik-Projekt: Schüler des Berufskollegs sprachen mit der Politik und der Polizei über einen Mangel in Mettmann. Zur Präsentation der Ergebnisse war die Bürgermeisterin eingeladen.

Wie ist die Situation der Jugendlichen in Mettmann? Gibt es genügend Treffpunkte? Mit diesen Fragen haben sich die Schüler der Höheren Handelsschule, Profilklasse Studienvorbereitung, am Berufskolleg am Neandertal beschäftigt. Jetzt präsentierten sie ihre Ergebnisse. Eingeladen waren Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und der Abteilungsleiter der Jugendförderung, Axel Meven.