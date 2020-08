Agentur für Arbeit macht in Mettmann Station : Berufsberater motivieren zur Ausbildung

Susanne Herzgen ist Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Mettmann. Sie führte am Mittwoch in der Galerie Königshof Gespräche. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Das Infomobil der Agentur für Arbeit macht auch in Mettmann Station. Eine erfolgreiche Aktion, denn die Jugendlichen haben offenbar noch viele Fragen.

Berufsberatung on tour“, unter diesem Titel bietet die Agentur für Arbeit diese Woche in einigen Städten des Kreisgebietes Rat und Hilfe an. Jetzt machte das Beraterteam mit seinem Info-Stand Station in der Galerie Königshof in Mettmann: „Wir sind sehr positiv überrascht über die gute Resonanz durch die jungen Leute“, sagt Susanne Herzgen. Nachgefragt würden vor allem Informationen rund um Ausbildung.