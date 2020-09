Bergstraße in Mettmann : Unbekannte stecken Ford Mustang in Brand

Der Mustang brannte im Innenraum nahezu vollständig aus. Die Feuerwehr setzte Löschschaum ein, um den Brand zu bekämpfen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Der Schaden liegt bei mehreren 10.000 Euro – unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag auf einem Privatgrundstück an der Bergstraße einen Ford Mustang in Brand gesteckt. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus und bittet um sachdienliche Hinweise.

Gegen 0.55 Uhr wurde dem Halter des Mustangs der Autoalarm auf sein Smartphone gespielt. Als der Mann daraufhin an seinem Fahrzeug nach dem Rechten sehen wollte, stellte er eine dichte Rauchentwicklung im Innenraum fest. Gemeinsam mit einem Angehörigen begann der Mettmanner umgehend, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen – gleichzeitig rief er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand gegen 1.30 Uhr löschen. Allerdings konnten sie nicht mehr verhindern, dass das Auto im Innenraum nahezu vollständig ausbrannte.

Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Nacht erste Spuren. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass das Feuer von unbekannten Tätern vorsätzlich gelegt wurde. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich bislang aber noch keine. Das Auto wurde zur Beweissicherung abgeschleppt.