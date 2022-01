Senioren-Versorgung : Diakonie hat Tagespflegeplätze modernisiert

Wülfrath Ab dem 1. Februar können in Haus-August-von-der-Twer in Wülfraths Stadtkern bis zu 15 Gäste von langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern betreut werden.

Tagespflege ermöglicht Menschen mit erhöhtem Bedarf in der Pflege, den Tag in Gesellschaft außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen. So haben sie ein passgenaues Angebot, wenn die Pflege zu Hause nicht mehr gewährleistet werden kann und die Pflege in einer Pflegeeinrichtung noch nicht notwendig ist. Seit 1998 gehört die Tagespflege Haus Karl Heinersdorff auf dem Wülfrather Zentralgelände zum differenzierten Angebot des Altenhilfe-Verbunds der Bergischen Diakonie.