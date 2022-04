Beratung in Mettmann: Caritas hilft Angehörigen von Suchtkranken.

Mettmann Im Rahmen einer besonderen Sprechzeit sollen Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Außerdem können Verwandte über ihre Sorgen und Belastungen sprechen.

Die Caritas bietet ab sofort Sprechzeiten für Angehörige von Suchtkranken oder Suchtgefährdeten an. Die Suchtberatungsstelle im Caritas-Beratungszentrum des katholischen Verbandes in der Kreisstadt Mettmann, Lutterbeckstraße 30, bietet eine regelmäßige Sprechstunde für Menschen, die sich Sorgen und Gedanken um Angehörige oder Nahestehende machen und eine Entwicklung zur Abhängigkeit oder Suchtkrankheit vermuten, an.

Angehörige, die der Person nahestehen, fühlen sich oft mitverantwortlich für den Zustand des suchtkranken Familienmitglieds, was zu körperlichen und seelischen Belastungen führen kann. Oft isolieren sich Angehörige und stellen ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen zurück. Eltern fühlen sich mitunter überfordert, wenn ihr Kind zum Beispiel durch den Konsum von Cannabis Konzentrationsprobleme entwickelt hat oder durch übermäßigen Medienkonsum in der Schule stark abfällt. Verzweifelt suchen Mütter und Väter dann nach Möglichkeiten, wieder Kontakt zu ihrem Kind zu bekommen und darüber wieder mehr Einfluss zu gewinne. Manchmal leiden Angehörige mehr unter den Auswirkungen einer Suchterkrankung als die Betroffenen selbst, weil sie sich sorgenvolle Gedanken machen.

Neues Konzept in Mönchengladbach : AOK bietet Beratung in Wohnzimmer-Atmosphäre

Die Caritas bietet unter anderem verschiedene Beratungsformen für Suchtkranke Menschen an: Beratung per Mail, Chat, oder in einer Beratungsstelle vor Ort. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich in einem Selbsthilfe-Chat des Kreuzbundes mit anderen Betroffenen auszutauschen oder sich einfach über häufig gestellte Fragen und Antworten zu informieren.