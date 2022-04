Benefizkonzert in Mettmann: Mit Rock und Bratwurst gegen den Krieg.

Beim Ukraine-Konzert in der Kulturvilla machte die Rockband der Musikschule Mettmann am Freitagabend den Eisbrecher. Die beiden Cellistinnen Maja und Stella verstärkten die Band. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Fünf Bands spielten am Freitagabend in der Kulturvilla zugunsten der Geflüchteten aus der Ukraine. Jeder Cent aus Eintrittsgeldern, Getränke- und Essensverkauf wird gespendet.

Bereits wenige Tage nach Veröffentlichung waren alle 200 Karten komplett ausverkauft. Das war für Constanze Backes und Bodo Herlyn von der Kulturvilla Mettmann ein Ansporn. Gemeinsam mit zahlreichen Helfern, Sponsoren und der Musikschule Mettmann hatten sie am Freitagabend ein Konzert auf die Beine gestellt, dessen gesamter Erlös Geflüchteten aus der Ukraine zugutekommen soll, die zurzeit in Mettmann leben. Das Ziel war es, mindestens 5000 Euro zusammenzubringen. Bei der guten Laune und Großzügigkeit der Gäste ist es garantiert mehr geworden.

Den Eisbrecher machte die um zwei Cellistinnen verstärkte Rock-Band der Musikschule Mettmann. Danach gaben sich auf der Bühne die Musiker dieser vier Bands die Mikros in die Hand: Omega, Jazz Goes Good, die Mettmann Allstar Band und Raum 13 entführten die Gäste, darunter viele neue Mettmanner aus der Ukraine, in ihre Klangwelten. Zum guten Ende der Livemusik legt dann DJ Uli Q auf – der Mann hat sich mit dem partyerprobten Programm „Von Abba bis Zappa“ einen Namen nicht nur im Club Heiligenhaus gemacht.

Putin und Selenskyj kündigen Teilnahme am G20-Gipfel an

Krieg in der Ukraine : Putin und Selenskyj kündigen Teilnahme am G20-Gipfel an

Für die Zuhörer und Zuschauer war es kein leichter Abend. Denn sie hatten den Auftrag, neben Tanz und Spaß und vielen guten Gesprächen so viel zu essen und zu trinken wie möglich. Mark Richartz hatte die Getränke, Bäcker Roland Schüren die Brötchen für Grillwürste und Käsebrote, Tobias Petzinna von Your-Show die Licht-, Ton- und Nebelanlage gesponsert. Rund 25 freiwillige Helfer waren im Einsatz. Bürgermeisterin Sandra Pietschmann half an der Getränkeausgabe.

Der Erlös des gesamten Abends soll über den Kinderschutzbund Mettmann diejenigen erreichen, die dem Krieg in der Ukraine ent- und in Mettmann angekommen sind. Angela Mäder vom Kinderschutzbund wird mit einem Team darüber entscheiden, wo die am Freitagabend eingespielten Erlöse am besten verwendet werden können. Zum Beispiel für ein gebrauchtes Musikinstrument oder einen Sprachkurs, den es dringend braucht.