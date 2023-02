Nach Autounfall schwer verletzt 37-Jährige nach Crash im Krankenhaus

Wie die Polizei berichtet, war gegen 14.50 Uhr ein 36 Jahre alter Mettmanner gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn in seinem VW Polo über die Straße Diepensiepen gefahren. Als er an der Kreuzung in Fahrtrichtung des Zubringers zum Südring überqueren wollte, missachtete er eine von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 37-jährige Düsseldorferin, die dort mit ihrem Hyundai unterwegs war.