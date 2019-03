Nach den Stürmen in den vergangenen Wochen: Landesbetrieb untersucht Bäume im Tal

Mettmann Die Behörde sieht auf ihren eigenen Flächen derzeit keinen Handlungsbedarf. Privatbesitzer müssen hingegen fällen.

Mitarbeiter von Straßen NRW, vom Landesbetrieb Wald und Forst, von der Regiobahn sowie ein Baumsachverständiger haben sich im Mettmanner Bachtal getroffen und die Bäume, die zwischen Jägerhaus und Schwarzwaldhaus am Hang und an der Straße stehen, kritisch ins Blickfeld genommen.

In den Verantwortungsbereich von Straßen NRW fällt nur ein relativ schmaler Streifen, der von der Straße beziehungsweise dem Radweg in den Hang hinein reicht und auf der anderen Seite die Böschung bildet. Die oberen Bäume gehören privaten Waldbesitzern und der Regiobahn.

Zweimal im Jahr inspiziert die Regiobahn die Fahrstrecke von Mettmann bis Kaarst. „Wir schneiden alle Bäume und Sträucher zurück. Notfalls müssen auch so genannte Gefahrenbäume gefällt werden“, sagt ein Mitarbeiter der Regiobahn. Der Landesbetrieb hatte zuletzt im Jahr 2015 die Bäume in dem besagten Streckenabschnitt untersucht. Damals wurden auch so genannte Gefahrenbäume gefällt. „Nach den jetzigen Erkenntnissen besteht in unserem Straßen- und Hangabschnitt kein Handlungsbedarf“, sagen Holger Kaldenpoth und Gerhard Kranefuß von Straßen NRW. Allerdings müssten vermutlich einige Bäume, die den privaten Waldbesitzern gehören, gefällt werden.