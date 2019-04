Glückwünsche von der Stadt : 50 Neubürger erhalten eine Urkunde

Mettmann Die Stadt hatte zur Einbürgerungsfeier ins Stadtgeschichtshaus geladen.

Bereits zum vierten Mal hat eine Einbürgerungsfeier im Stadtgeschichtshaus stattgefunden, bei der insgesamt 50 im Jahr 2018 eingebürgerte Mettmanner von Bürgermeister Thomas Dinkelmann in feierlichem Rahmen begrüßt wurden. „Diese Feier halten wir als Zeichen der Integration für sehr wichtig“, erklärte der Bürgermeister. „Ich lade Sie alle herzlich ein, das gesellschaftliche und kulturelle Angebot unserer Stadt zu nutzen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, Netzwerke zu knüpfen und auf diesem Weg echte Integration zu leben und zu erleben“. Zusammen mit Dezernatsleiter Marko Sucic überreichte Dinkelmann die Urkunden an zehn eingebürgerte Mettmanner. „Viele Menschen haben einen teils langen Weg hinter sich gebracht, einen deutschen Pass zu erhalten. Diesen eher formalen Schritt wollen wir mit dieser Einbürgerungsfeier besonders würdigen“, so Dinkelmann, der zu dieser Feierstunde auch Vertreter aus Politik und Verwaltung begrüßen durfte. Alle weiteren der insgesamt 50 neu eingebürgerten Mettmanner, die nicht zur Einbürgerungsfeier erscheinen konnten, erhalten ihre Urkunde per Post.