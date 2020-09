Ausbildungsplätze sind begehrt : 200 Bewerbungen auf 4 Lehrstellen bei der Stadt

Mettmann In Verwaltungsberufen bei der Stadt Mettmann sind elf Auszubildende beschäftigt, mit Feuerwehr und Kitas sind es 30 Nachwuchskräfte.

Bei jungen Menschen ist eine Ausbildung in der Mettmanner Stadtverwaltung sehr begehrt. Zahlen belegen das. So gab es auf vier Ausbildungsstellen, die zum 1. August beziehungsweise 1. September in Verwaltungsberufen ausgeschrieben waren, mehr als 200 Bewerbungen. Im Auswahlverfahren haben sich Marija Valer’evna Rach und Ömür Mertler (Verwaltungsfachangestellte) sowie Imke Moltkau und Tamara Kriening (Bachelor of Laws) durchgesetzt. Sie wurden jetzt von Thomas Dinkelmann begrüßt. „Ich hoffe, dass Sie sich hier wohlfühlen und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Freude bei der Arbeit. Auf Sie warten viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten“, sagte der Bürgermeister.