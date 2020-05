Mettmann : „Wir sind nach wie vor für Sie da“

Die Öffnung der Zentren naht, es geht bald weiter, darauf wurde am Mittwoch mit Plakaten auf dem Marktplatz hingewiesen. Foto: Achim Blazy (abz)

Um die Begegnungsstätten und ihre besonders für Ältere wichtigen Angebote in Erinnerung zu bringen, zogen Mitarbeiter von Caritas, DRK und Arbeiterwohlfahrt jetzt mit Schildern über den Mettmanner Wochenmarkt.

Denn der Name „Wir im Quartier“, unter dem die fünf Zentren zusammengefasst sind, ist Motto und Ziel zugleich – da sein für die Menschen in Mettmann. „Der Essensdienst bei der Awo läuft weiter“, betont Sabine Konrad. Auch die Beratung wurde in den vergangenen zehn Wochen weitergeführt. „Wir versorgen weiter“, erklärt Mabel Stickley von der „juten Stuwe“. „Wir machen Beratungstermine. Aber wir fahren auch nach Hause zu den Demenzkranken, sind da für die Angehörigen.“