Bookcrossing in Mettmann : Paten für Bücherschrank gesucht

Die Telefonzelle am Wareplatz in Wülfrath wurde längst zum Bücherschrank. Ähnliches soll nun in Mettmann entstehen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Mettmann An die Mühlenstraße soll Mettmanns erster offizieller Bücherschrank kommen.

An zentraler Stelle in der Innenstadt positioniert, soll er künftig einen kostenlosen Bücheraustausch ermöglichen. „Als Standort käme die Mühlenstraße in Frage“, wie Thomas Lekies aus dem Büro der Bürgermeisterin sagt. Der Bücherschrank ist für alle Interessierten jederzeit frei zugänglich. Möglich wird dies durch die Kooperation der Stadt mit einem Sponsor, der den Schrank aufstellt und in den ersten drei Jahren finanziert.