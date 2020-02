Neubaugebiet in Mettmann geplant : Georg-Fischer-Straße: Bauverein lässt Bäume fällen

Mettmann (arue) Für den ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets an der Georg-Fischer-Straße hat der Mettmanner Bauverein (mbv) einen Baumfällantrag gestellt. Darüber hat Baudezernent Kurt Werner Geschorec in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch informiert.

In dem Grundstückteil stehen mehrere Bäume, darunter vier, die durch die städtische Satzung geschützt sind. Die Verwaltung hat für diese vier Bäume eine Fällgenehmigung erteilt. Die Arbeiten sollen in den nächsten Tagen erfolgen. Für Ausgleichsmaßnahmen muss der Bauverein sorgen, erklärte Geschorec auf Nachfrage aus dem Ausschuss.

Aufgrund der Stellungnahmen, die bei der zweiten Offenlegung der Pläne eingegangen sind, geht die Verwaltung davon aus, dass der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan im Sommer in Kraft treten kann. Sobald das geschehen ist, soll mit Bau des ersten Abschnitts begonnen werden. Es handelt sich dabei um den Bereich entlang der Feldstraße, der zwei Genossenschaftswohnhäuser und ein Wohnprojekt mit Betreuungsangeboten für ältere Menschen umfasst.

(arue)