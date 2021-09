Baustellen in Mettmann : Hasseler Straße wird voll gesperrt

Mettmann Zwischen Stintenberger Straße und Gartenkampsweg soll die Fahrbahndecke komplett erneuert werden. Geplant sind die Arbeiten für die zweite Oktoberwoche.

Die Hasseler Straße muss nach Angaben der Stadt in der zweiten und dritten Oktoberwoche voll gesperrt werden. In dem Abschnitt zwischen der Stintenberger Straße und dem Gartenkampfweg müsse die Asphaltdecke erneuert werden. Geplant ist die Vollsperrung für den 5. bis 11 Oktober. Je nach Witterung könnten sich die Arbeiten verschieben.

Wegen der Baumaßnahmen müssen laut einer Information der Rheinbahn vier Buslinien umgeleitet werden. Auf der Linie O11 fahren die Busse in Richtung Friedhof Lindenheide ab der Haltestelle „Hasselbeckstraße“ und in Richtung Hasselbeckstraße ab der Haltestelle „Metzkausen, Schule“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Am Hügel“ und „Kibbenheide“ entfallen. Die Haltestelle „Hassel“ wird an die Haltestelle „Fliederweg“ der Linie O10 verlegt. Die Haltestelle „Florastraße“ wird vom Steig 1 an den Steig 3 verlegt.